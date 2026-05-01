Напрежение в плейофите на НБА: изгонени играчи и съдия на земята

Мачът между Ню Йорк Никс и Атланта Хоукс, който потвърди класирането на Джейлън Брънсън и компания на полуфиналите на плейофите в Източната конференция на НБА след рекордна победа (140:89), беше белязан от напрегнати моменти.

Никс водеха със 72:22, когато центърът Мичъл Робинсън влезе в пререкание с Дайсън Дениълс от Хоукс: двамата си размениха реплики, докато Оу Джи Ануноби се готвеше да изпълни наказателен удар, а епизодът ескалира до физическа саморазправа.

Един от съдиите, в опит да разтърве двамата играчи, загуби равновесие и падна, след което беше вдигнат от играчи.

50 Pontos de diferença, árbitro no chão, e expulsões..



Não podia tar mais animado em Atlanta 🔥 pic.twitter.com/fALeXKNmF1 — NBA Portugal (@nbaportugalcom) May 1, 2026

Бъркотията продължи, като представители и на двата отбора се намесиха, за да овладеят ситуацията. Съдийският екип анализира кадрите, на които се вижда как Дайсън Дениълс удря с лакът в гърдите Мичъл Робинсън. Отсъдено беше двойно техническо нарушение и двамата спортисти бяха изгонени.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages