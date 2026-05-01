  3. Напрежение в плейофите на НБА: изгонени играчи и съдия на земята

Напрежение в плейофите на НБА: изгонени играчи и съдия на земята

  • 1 май 2026 | 11:55
  • 300
  • 0
Напрежение в плейофите на НБА: изгонени играчи и съдия на земята

Мачът между Ню Йорк Никс и Атланта Хоукс, който потвърди класирането на Джейлън Брънсън и компания на полуфиналите на плейофите в Източната конференция на НБА след рекордна победа (140:89), беше белязан от напрегнати моменти.

Никс водеха със 72:22, когато центърът Мичъл Робинсън влезе в пререкание с Дайсън Дениълс от Хоукс: двамата си размениха реплики, докато Оу Джи Ануноби се готвеше да изпълни наказателен удар, а епизодът ескалира до физическа саморазправа.

Един от съдиите, в опит да разтърве двамата играчи, загуби равновесие и падна, след което беше вдигнат от играчи.

Бъркотията продължи, като представители и на двата отбора се намесиха, за да овладеят ситуацията. Съдийският екип анализира кадрите, на които се вижда как Дайсън Дениълс удря с лакът в гърдите Мичъл Робинсън. Отсъдено беше двойно техническо нарушение и двамата спортисти бяха изгонени.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Плейофите в Sesame НБЛ продължават с "битки" в Плевен и Перник

Плейофите в Sesame НБЛ продължават с "битки" в Плевен и Перник

  • 1 май 2026 | 07:00
  • 2595
  • 2
Три отбора са на една победа от Финалната четворка в Евролигата

Три отбора са на една победа от Финалната четворка в Евролигата

  • 1 май 2026 | 00:03
  • 3715
  • 0
Ясно е състоянието на Брайънт преди втория мач с Реал Мадрид

Ясно е състоянието на Брайънт преди втория мач с Реал Мадрид

  • 30 апр 2026 | 23:20
  • 1198
  • 0
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 24197
  • 13
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 10273
  • 0
Бившата на Скоти Пипън пак се показа по бански

Бившата на Скоти Пипън пак се показа по бански

  • 30 апр 2026 | 18:58
  • 2693
  • 2
Виж всички

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на "Герена"

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 7132
  • 34
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 7929
  • 22
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 6629
  • 5
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 3773
  • 9
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 34756
  • 79
Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

  • 1 май 2026 | 09:33
  • 3584
  • 4