С магията на Йокич Нъгетс разгромиха Мемфис

  • 9 апр 2026 | 11:47
Денвър Нъгетс се доближи до осигуряването на третото място в крайното класиране на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) с успех срещу Мемфис Гризлис със 136:119.

Никола Йокич записа 34-тия си трипъл-дабъл за сезона и седми в последните девет двубоя, донасяйки 52-ра и 10-а поредна победа на тима си. Така отборът на Денвър вече е с две победи повече от четвъртия Лос Анджелис Лейкърс, но и с мач повече.

Йокич, който за втори пореден сезон има средни показатели от над 10 в трите категории, отбеляза 14 точки, 15 борби и 10 асистенции до края на третата четвърт. В четвъртата част той дори не излезе на терена.

Това е 198-ият трипъл-дабъл в редовния сезон в кариерата на сърбина, а до края остават още два мача, в които Йокич има възможност да се присъедини към Ръсел Уестбрук като единствения играч в историята на НБА с 200 такива постижения. Уестбрук постигна този подвиг на 36 години като играч на Нъгетс. Йокич е на два “трипъл-дабъл”-а от Уестбрук и по общ брой в историята на лигата, включително и плейофните мачове (221 срещу 219).

Джамал Мъри допринесе с 26 точки, Камерън Джонсън добави 18, а Йонас Валанчюнас вкара 14 в мач номер 1000 за кариерата си.

Най-резултатен в срещата беше Седрик Кауърд с 27 точки за Гризлис, Тейлър Хендрикс и Лукас Уилямсън добавиха по 16, а Тоби Окани и Уолтър Клейтън Джуниър реализираха по 15.

Пистънс разгромиха Бъкс при завръщането на Кейд Кънингам

Ексклузивно в Sportal.bg! Везенков и звездите на Олимпиакос с последна тренировка преди мача в "Арена София"

Лидерите на Запад Оклахома и Сан Антонио с нови победи

Резултати от НБА

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

Виж всички

Водещи Новини

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Левски сменя емблематичния син екип

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

