С магията на Йокич Нъгетс разгромиха Мемфис

Денвър Нъгетс се доближи до осигуряването на третото място в крайното класиране на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) с успех срещу Мемфис Гризлис със 136:119.

Никола Йокич записа 34-тия си трипъл-дабъл за сезона и седми в последните девет двубоя, донасяйки 52-ра и 10-а поредна победа на тима си. Така отборът на Денвър вече е с две победи повече от четвъртия Лос Анджелис Лейкърс, но и с мач повече.

Йокич, който за втори пореден сезон има средни показатели от над 10 в трите категории, отбеляза 14 точки, 15 борби и 10 асистенции до края на третата четвърт. В четвъртата част той дори не излезе на терена.

Nikola Jokic notched his 89th career triple-double through three quarters against the Grizzlies 🃏



That's 30 more than any other player since play-by-play was first tracked in 1997-98 😮 pic.twitter.com/2sfai2sN7a — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 9, 2026

Това е 198-ият трипъл-дабъл в редовния сезон в кариерата на сърбина, а до края остават още два мача, в които Йокич има възможност да се присъедини към Ръсел Уестбрук като единствения играч в историята на НБА с 200 такива постижения. Уестбрук постигна този подвиг на 36 години като играч на Нъгетс. Йокич е на два “трипъл-дабъл”-а от Уестбрук и по общ брой в историята на лигата, включително и плейофните мачове (221 срещу 219).

Successo per i Nuggets sui Grizzlies, il decimo consecutivo in questo finale di stagione regolare per Denver: per la prima volta nella sua carriera in NBA, 10 vittorie consecutive in regular season per Nikola Jokic.#NbaTipopic.twitter.com/2XGGZLwnBp — Marco A. Munno (@MarcoAMunno) April 9, 2026

Джамал Мъри допринесе с 26 точки, Камерън Джонсън добави 18, а Йонас Валанчюнас вкара 14 в мач номер 1000 за кариерата си.

Най-резултатен в срещата беше Седрик Кауърд с 27 точки за Гризлис, Тейлър Хендрикс и Лукас Уилямсън добавиха по 16, а Тоби Окани и Уолтър Клейтън Джуниър реализираха по 15.