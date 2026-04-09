29 медала за България от силен турнир по таекуондо в Скопие

Българските състезатели спечелиха 29 медала (12 златни, 7 сребърни и 10 бронзови) в отделните възрастови групи на международния турнир по таекуондо Skopje Open Ramus 2026 от категория G1/E1.

Над 1200 бойци от 41 държави взеха участие в надпреварата в столицата на Република Северна Македония, която бе организирана от заместник-председателя на БФТ Димитър Михайлов, като имаше и отбор, съставен от бежанци.

В състезанията при мъжете титла заслужи Християн Георгиев в категория до 54 килограма.

Със злато при юношите се окичиха Мария Стоева (49 кг), Денислав Добринов (59), Йордан Ангелов (68), Йордан Терзийски (73) и Анди Владимиров (78), а при кадетите победителите в своите категории станаха Данчо Петков (33 кг), Никол Петрова (37), Борис Клечаров (41), Владислав Кръстев (49) и Виктория Кулишева (51).

В генералното отборно класиране при кадетите ТК Нерон завърши на първо място, а състезателите на ТК Ахил са на трето място. При юношите тимът на ТК Гладиатор зае трето място.