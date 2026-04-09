Логан Томпсън запази живи надеждите на Вашингтон за плейофите

Вратарят Логан Томпсън спаси 21 шута и помогна за успеха на Вашингтон с 4:0 над Торонто – победа, която остави живи надеждите на тима от американската столица за класиране за втората фаза по пътя към Купата “Стенли”.

Това е трети мач без гол за Томпсън през сезона и втори срещу Торонто.

Дилън Стром и Мартин Фехервари се отличиха с гол и подаване, а Райън Леонард и Коул Хътсън отбелязаха другите две попадения.

Центърът на Вашингтон Иля Протас направи дебют в Лигата, след като през 2024-а година беше привлечен като трети избор в драфта. Протас игра 15:37 минути в срещата и направи една асистенция.