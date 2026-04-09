Конър Макдейвид с хеттрик във вратата на Сан Хосе

Конър Макдейвид вкара три гола във вратата на Сан Хосе и подаде за другите два при убедителната победа на неговия Едмънтън с 5:2 като гост в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

„Нефтодобивниците“ записаха шест победи в последните си осем мача и събират 90 точки на върха в Тихоокеанската дивизия, с две повече от следващия ги Лас Вегас.

Другите два гола бяха дело на Джак Рослович и на Василий Подколцин, които прибавиха и по едно голово подаване в личната си сметка.

Вратарят на победителите Конър Инграм спаси осем изстрела от 10 възможни, но беше заменен за третата част от Тристан Джари, който отрази четирите към него.

За Сан Хосе Маклин Селебрини изравни за 1:1, а Кийфър Шерууд намали на 2:3, но тимът им все още може да се придвижи към елиминациите, тъй като е на три точки от Нешвил за последната „уайлд-кард“ квота на Запад и освен това има и мач по-малко.