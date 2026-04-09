Бъфало оглави Атлантическата дивизия след победа над Рейнджърс

С два гола на Зак Бенсън Бъфало Сейбърс се наложи с 5:3 над Ню Йорк Рейнджърс в най-интересната среща от деня в Националната хокейна лига, като успехът изведе Бъфало еднолично на върха в Атлантическата дивизия със 104 точки, с две над Тампа Бей и Монреал. Рейнджърс е на дъното на Столичната дивизия и вече без шансове да премине във втората фаза.

Райън Маклауд откри резултата още в 4:40 минута за Бъфало, използвайки подаване на Джейсън Цукър, след което дойде и първото от двете попадения на Бенсън. Но Алекс Лафрение с два гола – разделени от три минути и половина на границата на първите две третини, изравни до 2:2.

Адам Фокс при числено превъзходство направи пълен обрат за Рейнджърс, но с три гола през третия период Бъфало взе мача, като Бенсън оформи крайния резултат на празна врата минута и 15 секунди преди последната сирена.