Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

  • 9 апр 2026 | 08:42
  • 349
  • 0
Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на сингъл при юношите на турнир от категория J500 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №3 в схемата българин отстъпи в много оспорван мач с 6:3, 6:7(5), 4:6 от №14 в схемата Аарон Габе (Франция).

През миналата седмица Димитър Кисимов постигна най-големия успех в кариерата си до момента на сингъл, след като спечели титлата при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет). Така той записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като през тази седмица се изкачи до №15.

В надпреварата на двойки Кисимов и Джон Ботма (Република Южна Африка) загубиха във втория кръг с 0:6, 3:6 от поляците Ян Хлодницки и Ян Саджик.

Димитър Кисимов e шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а през миналата седмица стигна до полуфиналите в Кайро.

Следвай ни:

Още от Тенис

Зверев мина през иглени уши, за да се класира за третия кръг в Монте Карло

Зверев мина през иглени уши, за да се класира за третия кръг в Монте Карло

  • 8 апр 2026 | 20:46
  • 719
  • 0
Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 8 апр 2026 | 19:53
  • 1358
  • 0
Янаки Милев на 1/4-финал на двойки в Италия

Янаки Милев на 1/4-финал на двойки в Италия

  • 8 апр 2026 | 18:30
  • 1183
  • 0
Денислава Глушкова осигури трета поредна победа на България на "Били Джийн Кинг къп"

Денислава Глушкова осигури трета поредна победа на България на "Били Джийн Кинг къп"

  • 8 апр 2026 | 16:08
  • 3768
  • 0
Пьотр Нестеров елиминира втория поставен в Монастир

Пьотр Нестеров елиминира втория поставен в Монастир

  • 8 апр 2026 | 16:06
  • 598
  • 0
Беретини унижи Медведев с двоен "геврек"

Беретини унижи Медведев с двоен "геврек"

  • 8 апр 2026 | 14:45
  • 5550
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 584
  • 0
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 10787
  • 5
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 7173
  • 25
Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

  • 9 апр 2026 | 09:31
  • 3024
  • 4
В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

  • 9 апр 2026 | 07:00
  • 2967
  • 1
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 2584
  • 9