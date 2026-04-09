Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

Димитър Кисимов отпадна в третия кръг на сингъл при юношите на турнир от категория J500 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №3 в схемата българин отстъпи в много оспорван мач с 6:3, 6:7(5), 4:6 от №14 в схемата Аарон Габе (Франция).

През миналата седмица Димитър Кисимов постигна най-големия успех в кариерата си до момента на сингъл, след като спечели титлата при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет). Така той записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като през тази седмица се изкачи до №15.

В надпреварата на двойки Кисимов и Джон Ботма (Република Южна Африка) загубиха във втория кръг с 0:6, 3:6 от поляците Ян Хлодницки и Ян Саджик.

Димитър Кисимов e шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а през миналата седмица стигна до полуфиналите в Кайро.