Стефан Ангелов: Подходящ тест

Утре, втория отбор на Етър (Велико Търново) приема едноименния тим на град Левски. Срещата е от 17-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Досега направихме добри мачове и други под възможностите си. Търсим постоянство. Ще го постигнем като затвърждаваме постигнатото и се стремим да надграждаме игрово. Предстоящият двубой е подходящ тест. Съперникът има в редиците си опитни футболисти, способни да се справят с всеки съперник. Трябва да се надиграваме с успех срещу такива. Естествено преследваме и добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.