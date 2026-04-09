Николай Боянов: От най-добрите са

Партизан (Червен бряг) приема утре Академик (Свищов). Срещата от 17-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Съперникът е от стойностните в първенството. Имат добри отбор и футболисти. Ако не сме пределно концентрирани, ще изживеем тежки моменти. Мисля обаче, че няма да го допуснем. Все пак срещу нас е лидера и мотивацията ни ще е на макс. Доволен съм от поведението, което показваме в мачовете досега. Загубихме във Видин, но с оглед представянето ни, трябваше да вземем поне точка. Съставът ни е от малка група играчи, но пък е сплотен. Надявам се да стане хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.