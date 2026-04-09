Пистънс разгромиха Бъкс при завръщането на Кейд Кънингам

  • 9 апр 2026 | 12:26
Детройт Пистънс превърна мача срещу Милуоки Бъкс в истинско шоу, разгромявайки съперника със 137:111 при завръщането на Кейд Кънингам в игра.

Пистънс доминираха от първата минута, налагайки своя ритъм и превръщайки срещата в чиста формалност. С тази победа Буталата подобриха баланса си на 58-22 и си гарантираха окончателно първото място в Източната конференция на НБА. Милуоки от своя страна падна до 31-49, приключвайки един разочароващ сезон без продължение в плейофите.

Най-добър за победителите беше Джейлън Дърън с 21 точки, 9 борби и 3 асистенции. Звездата на Детройт Кейд Кънингам игра за пръв път от 17 март, но не изглеждаше да изпитва затруднения и завърши срещата с 13 точки и 10 асистенции за дабъл-дабъл. Дънкан Робинсън вкара 4 тройки и общо 20 точки, а Роналд Холанд II добави 18 точки, включвайки се от пейката.

За Бъкс се отличи Райън Ролинс с 23 точки и 6 асистенции. Усман Диенг добави 17, а новобранецът Кормак Райън - 16. В игра се включиха Алекс и Танасис Адетокунбо, като първият отбеляза 5 точки и овладя 3 борби.

