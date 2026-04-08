Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Без победител в дербито на Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Националните до 15 години разгромиха Малта

  8 апр 2026 | 21:53
  • 275
  • 0
Националите до 15 години разгромиха Малта

Юношеският национален отбор на България до 15 години записа убедителна победа като гост срещу Малта с 4:0 в първия двубой между двата тима.

Футболистите, водени от Петър Карачоров, доминираха през целия мач и наложиха високо темпо още от началните минути. Българите контролираха играта и създадоха множество положения пред противниковата врата, които логично се материализираха в голове.

Обявиха състава на България U15 за предстоящите контроли

След силно първо полувреме "лъвчетата" взеха преднина с попадение на Бичовски в 28-мата минута, а през втората част тимът продължи да диктува събитията на терена и реализира още три безответни гола чрез Йорданов в 48-мата, Георгиев в 58-мата и влезлият като резерва Дедев в 88-мата минута.

Двата отбора се срещат в рамките на два приятелски мача, като втората контрола е насрочена за 10 април.

Стартов състав на България U15: В. Цонев (В), Д. Цуков, Б. Стефанов (К), Г. Димитров, Р. Даскалов, Д. Рангелов, Н. Георгиев, Д. Лилковски, Т. Матев, И. Бичовски, И. Йорданов

Резерви: А. Иванов (В), И. Дедев, П. Цуков, Д. Райчев, М. Станкев, А. Великов, Г. Тодоров, Г. Славчов, Н. Радев

Следвай ни:

