Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България U17 години не даде шанс на Венецуела на турнира IHF Trophy във Велико Търново

България U17 години не даде шанс на Венецуела на турнира IHF Trophy във Велико Търново

  8 апр 2026 | 20:52
  • 104
  • 0
България U17 години не даде шанс на Венецуела на турнира IHF Trophy във Велико Търново

Националният отбор на България за девойки до 17 години постигна първа победа на интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново.

Във втория си двубой от надпреварата състезателките на треньорката Миглена Христова се наложиха с 41:28 (21:12) над Венецуела.

Още преди почивката българките изковаха солидна преднина от девет гола, която увеличиха още малко през вторите 30 минути.

Мартина Тодорова реализира 11 гола за България, Нася Асенова прибави 7 гола, а с 5 завърши Ниа Цанкова.

За Венецуела Марлин Лопес реализира седем попадения.

Във временно класиране България води с 3 точки, пред Узбекистан с 2, Гвинея с 1, Канада с 1 и Венецуела с 1, но Узбекистан и Гвинея са и с мач по-малко.

Следващата среща на българския състав е в петък от 15:45 ч. срещу Канада.

Победителят в турнира ще се класира за участие на световното първенство по хандбал в тази възрастова група.

Снимка: Bulgarian Handball Federation / Facebook

Следвай ни:

Още от Други спортове

Министър Илиев проведе среща с представители на МВР за сигурността по време на Giro d’Italia

Министър Илиев проведе среща с представители на МВР за сигурността по време на Giro d’Italia

  • 8 апр 2026 | 18:21
  • 317
  • 0
Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

  • 8 апр 2026 | 18:18
  • 429
  • 0
Колодрумът в Олимпийския парк в Рио де Жанейро се запали

Колодрумът в Олимпийския парк в Рио де Жанейро се запали

  • 8 апр 2026 | 16:45
  • 376
  • 0
БОК ще участва в координационна среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри

БОК ще участва в координационна среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри

  • 8 апр 2026 | 15:12
  • 279
  • 0
Сестри Стоеви стартираха с победа защитата на европейската си титла

Сестри Стоеви стартираха с победа защитата на европейската си титла

  • 8 апр 2026 | 14:59
  • 370
  • 1
Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

  • 8 апр 2026 | 12:05
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Локомотив, Иту взриви гостуващия сектор

Ботев 0:1 Локомотив, Иту взриви гостуващия сектор

  • 8 апр 2026 | 20:41
  • 8148
  • 30
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 61931
  • 271
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 14204
  • 3
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 8 апр 2026 | 21:00
  • 455
  • 0
Съставите на ПСЖ и Ливърпул, Слот оставя на пейката Салах, Гакпо и Нгумоа

Съставите на ПСЖ и Ливърпул, Слот оставя на пейката Салах, Гакпо и Нгумоа

  • 8 апр 2026 | 21:03
  • 109
  • 0
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 7557
  • 23