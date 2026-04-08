България U17 години не даде шанс на Венецуела на турнира IHF Trophy във Велико Търново

Националният отбор на България за девойки до 17 години постигна първа победа на интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново.

Във втория си двубой от надпреварата състезателките на треньорката Миглена Христова се наложиха с 41:28 (21:12) над Венецуела.

Още преди почивката българките изковаха солидна преднина от девет гола, която увеличиха още малко през вторите 30 минути.

Мартина Тодорова реализира 11 гола за България, Нася Асенова прибави 7 гола, а с 5 завърши Ниа Цанкова.

За Венецуела Марлин Лопес реализира седем попадения.

Във временно класиране България води с 3 точки, пред Узбекистан с 2, Гвинея с 1, Канада с 1 и Венецуела с 1, но Узбекистан и Гвинея са и с мач по-малко.

Следващата среща на българския състав е в петък от 15:45 ч. срещу Канада.

Победителят в турнира ще се класира за участие на световното първенство по хандбал в тази възрастова група.

