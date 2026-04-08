Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Влада Минчева (Русия) победиха испанките Ариадна Гарсия-Патрон Каналс и Мария Санчес с 6:4, 6:2. Двубоят продължи 67 минути.

За място на полуфиналите Константинова и Минчева ще играят срещу вторите поставени в схемата Каат Копез (Белгия) и Сара Ван Емст (Нидерландия).

На сингъл Константинова загуби драматично в първия кръг с 6:0, 6:7(8), 5:7 от осмата поставена Анджелика Раджи (Италия).