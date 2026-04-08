  3. Галатасарай, без Георги Татаров, загуби финала за Купата на Турция

  • 8 апр 2026 | 19:19
Отборът на Галатасарай HDI Сигорта (Истанбул), където играе национала Георги Татаров, загуби големия финал на турнира за Купата на Турция. Играчите на Андреа Гардини паднаха от шампиона Зираатбанк (Анкара) с 0:3 (21:25, 12:25, 19:25) във финала на финалната четворка, игран снощи пред около 5000 зрители в Ескишехир.

Така Зираатбанк спечели едва за втори път Купата на страната след далечната вече 2010-а година, когато на финала отново побеждава Галатасарай.

Георги Татаров изобщо не беше в групата на своя тим, след като през последните няколко дни е изкарал тежък вирус.

Единственият с двуцифров актив за Галатасарай бе канадският посрещач Стивън Маар с 10 точки (1 блок, 2 аса, 32% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +5).

За домакините от Зираатбанк Нимир Абдел-Азиз реализира 16 точки (2 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +10), а Томаш Форнал добави 14 точки (1 блок, 2 аса, 52% ефективност в атака и 14% позитивно посрещане - +10) за победата.

Но за MVP на финалния мач беше обявен центърът Бедирхан Бюлбюл, който се отчете с 9 точки (4 блока и 62% ефективност в атака - +7) за успеха.

Още от Волейбол

Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 3463
  • 0
Легендарен американски треньор: Мони Николов е като Меджик Джонсън, променя целия спорт

Легендарен американски треньор: Мони Николов е като Меджик Джонсън, променя целия спорт

  • 8 апр 2026 | 15:35
  • 11971
  • 7
Четири звезди на Франция пропускат сезона с националния отбор

Четири звезди на Франция пропускат сезона с националния отбор

  • 8 апр 2026 | 14:09
  • 685
  • 0
Националите под 18 години с ясни съперници за Евроволей 2026

Националите под 18 години с ясни съперници за Евроволей 2026

  • 8 апр 2026 | 13:53
  • 923
  • 2
Европейските шампионки под 18 години научиха съперниците си за Евро 2026

Европейските шампионки под 18 години научиха съперниците си за Евро 2026

  • 8 апр 2026 | 13:01
  • 986
  • 0
Марица е на победа от класиране за финала след обрат срещу ЦСКА

Марица е на победа от класиране за финала след обрат срещу ЦСКА

  • 7 апр 2026 | 18:53
  • 2748
  • 1
Монтана 0:0 ЦСКА, по един фрапантен пропуск на двата отбора

Монтана 0:0 ЦСКА, по един фрапантен пропуск на двата отбора

  • 8 апр 2026 | 19:31
  • 30138
  • 114
11-те на Ботев и Локомотив

11-те на Ботев и Локомотив

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 683
  • 0
Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

  • 8 апр 2026 | 18:30
  • 3258
  • 3
Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 3463
  • 0
Звездите на Олимпиакос вече са в България

Звездите на Олимпиакос вече са в България

  • 8 апр 2026 | 19:12
  • 501
  • 0
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 15300
  • 103