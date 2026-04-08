Галатасарай, без Георги Татаров, загуби финала за Купата на Турция

Отборът на Галатасарай HDI Сигорта (Истанбул), където играе национала Георги Татаров, загуби големия финал на турнира за Купата на Турция. Играчите на Андреа Гардини паднаха от шампиона Зираатбанк (Анкара) с 0:3 (21:25, 12:25, 19:25) във финала на финалната четворка, игран снощи пред около 5000 зрители в Ескишехир.

Така Зираатбанк спечели едва за втори път Купата на страната след далечната вече 2010-а година, когато на финала отново побеждава Галатасарай.

Георги Татаров изобщо не беше в групата на своя тим, след като през последните няколко дни е изкарал тежък вирус.

Единственият с двуцифров актив за Галатасарай бе канадският посрещач Стивън Маар с 10 точки (1 блок, 2 аса, 32% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +5).

За домакините от Зираатбанк Нимир Абдел-Азиз реализира 16 точки (2 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +10), а Томаш Форнал добави 14 точки (1 блок, 2 аса, 52% ефективност в атака и 14% позитивно посрещане - +10) за победата.

Но за MVP на финалния мач беше обявен центърът Бедирхан Бюлбюл, който се отчете с 9 точки (4 блока и 62% ефективност в атака - +7) за успеха.