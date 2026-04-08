  Янаки Милев на 1/4-финал на двойки в Италия

Янаки Милев на 1/4-финал на двойки в Италия

  • 8 апр 2026 | 18:30
Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

Българинът и Андрей Чепельов (Русия) победиха с 6:2, 6:4 Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела). Срещата продължи 67 минути.

Милев и Чепельов спечелиха пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 в първия сет. Двамата пробиха още в първия гейм на втората част и запазиха преднината си за крайното 6:4.

През миналата седмица Янаки Милев стана финалист на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

