Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

Испанският колоездач Микел Ланда не е получил "никакви фрактури или дългосрочни увреждания" след сблъсък с медицинска кола по време на Обиколката на Страната на баските, съобщиха от екипа му в изявление в сряда.

"Микел успя да си почине спокойно през нощта. Решено е обаче, че е най-добре да се оттегли от състезанието, за да може тялото му да се възстанови напълно", се казва в информцията на отбора му Куик Степ.

Състезателят е бил откаран в болница за преглед след инцидента по време на втория етап във вторник. Колата е блъснала испанеца по време на спускане на тясно трасе.

Ланда е претърпял сериозна катастрофа при спускането на последното официално изкачване, след като се е сблъскал с кола. Водачът на медицинския автомобил е глобен с 500 швейцарски франка и е дисквалифициран от състезанието.