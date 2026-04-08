Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

  • 8 апр 2026 | 18:18
  • 285
  • 0
Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

Испанският колоездач Микел Ланда не е получил "никакви фрактури или дългосрочни увреждания" след сблъсък с медицинска кола по време на Обиколката на Страната на баските, съобщиха от екипа му в изявление в сряда.

"Микел успя да си почине спокойно през нощта. Решено е обаче, че е най-добре да се оттегли от състезанието, за да може тялото му да се възстанови напълно", се казва в информцията на отбора му Куик Степ.

Състезателят е бил откаран в болница за преглед след инцидента по време на втория етап във вторник. Колата е блъснала испанеца по време на спускане на тясно трасе.

Ланда е претърпял сериозна катастрофа при спускането на последното официално изкачване, след като се е сблъскал с кола. Водачът на медицинския автомобил е глобен с 500 швейцарски франка и е дисквалифициран от състезанието.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

