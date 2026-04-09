Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

Искането на вратаря на Рексъм Артур Оконкво да получи нигерийски паспорт е одобрено от ФИФА. Платформата на централата за трансфери на асоциации е потвърдила новия статут на Оконкво на 6 април.



Роден в Лондон от нигерийски родители, Оконкво игра за Англия на ниво U16 до U18. 24-годишният вратар ще подсили вратарските редици на Нигерия, водени в момента от Стенли Нвабали.



Нигерия не успя да се класира за Световното първенство това лято, второто им поредно отсъствие от турнира.

Wrexham goalkeeper Arthur Okonkwo has had his international allegiance switch from England to Nigeria accepted by FIFA.



The 24-year-old was born in London to Nigerian parents and has represented England at youth level from under-15 to under-18.



"Нигерийската футболна федерация винаги се радва, когато друг добър играч се ангажира да играе за Нигерия и предлага опция на определена позиция. Артур Оконкво е обещаващ играч и вярваме, че треньорският щаб е доволен, че има още една опция за вратар“, каза Адемола Оладжире, директор „Комуникации“ на организацията.



Оконкво е с Рексъм от септември 2023 г. Договорът му е до 30 юни 2027 г. През сезон 2025/26 вратарят допусна 63 гола в 43 мача, запазвайки 11 "сухи мрежи".