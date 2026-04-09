Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рексъм
  3. Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

  • 9 апр 2026 | 00:10
  • 302
  • 0
Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

Искането на вратаря на Рексъм Артур Оконкво да получи нигерийски паспорт е одобрено от ФИФА. Платформата на централата за трансфери на асоциации е потвърдила новия статут на Оконкво на 6 април.

Роден в Лондон от нигерийски родители, Оконкво игра за Англия на ниво U16 до U18. 24-годишният вратар ще подсили вратарските редици на Нигерия, водени в момента от Стенли Нвабали.

Нигерия не успя да се класира за Световното първенство това лято, второто им поредно отсъствие от турнира.

"Нигерийската футболна федерация винаги се радва, когато друг добър играч се ангажира да играе за Нигерия и предлага опция на определена позиция. Артур Оконкво е обещаващ играч и вярваме, че треньорският щаб е доволен, че има още една опция за вратар“, каза Адемола Оладжире, директор „Комуникации“ на организацията.

Оконкво е с Рексъм от септември 2023 г. Договорът му е до 30 юни 2027 г. През сезон 2025/26 вратарят допусна 63 гола в 43 мача, запазвайки 11 "сухи мрежи".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 28989
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21482
  • 69
Марсилия представи новата си емблема

Марсилия представи новата си емблема

  • 8 апр 2026 | 22:58
  • 570
  • 4
Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

  • 8 апр 2026 | 21:58
  • 7227
  • 0
Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

  • 8 апр 2026 | 21:49
  • 4202
  • 1
Алекс Петков се завърна сред титулярите при равенство на Кифисия

Алекс Петков се завърна сред титулярите при равенство на Кифисия

  • 8 апр 2026 | 21:32
  • 366
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 28989
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21482
  • 69
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 83036
  • 362
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

  • 8 апр 2026 | 22:32
  • 36976
  • 86
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 27637
  • 12
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 26756
  • 103