Шарл Леклер беше удостоен с престижна награда от принца на Монако

Пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер беше направен Посланик на добрата воля на Монако по време на специална церемония, организирана от принца на Княжеството Албер II.

По време на церемонията Леклер беше приет в клуба на посланиците на Монако. Той е основан от майката на Албер II, покойната принцеса Грейс на Монако през 1973 година. Неговата идея е да отбележи и признае онези, които допринасят положително за международната репутация и положение на Монако.

По време на церемонията Леклер получи и сватбен подарък от принц Албер II за брака, който той сключи с Александра Сен-Млео преди началото на сезона във Формула 1.

Снимки: Gettyimages