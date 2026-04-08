Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Кипиегон ще бъде звездата в бягането на една миля в Юджийн

  • 8 апр 2026 | 16:20
  • 64
  • 0
Петкратната шампионка от Диамантената лига Фейт Кипиегон ще се завърне на мястото, където постави последния си световен рекорд, за да оглави надпреварата на една миля за жени на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли.

Тя се завръща на “Хейуърд Фийлд“ година по-късно, като ще се състезава в бягането на една миля в ключов момент от кампанията си за рекордната шеста титла от Диамантената лига. Миналата година тя направи смел опит да стане първата жена, пробягала дистанцията за по-малко от четири минути.

Като трикратна олимпийска и петкратна световна шампионка Кипиегон доминира в Диамантената лига през последните години както малко други атлети, печелейки пет титли и 29 победи в най-престижната еднодневна верига в леката атлетика.

Тя е особено успешна в американския етап от сериите, като е печелила всяко от последните си седем участия на Prefontaine Classic.

Кенийската звезда вече е потвърдила участие в два турнира от Диамантената лига през 2026 г. Освен в Юджийн, тя ще се състезава и на 3000 метра в Монако на 10 юли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Томпсън с най-добро време в света на 150 метра

Джеферсън-Уудън и Тебого са новите посланици на програмата "Детска атлетика“

Световната атлетика планира Световно първенство по маратон от 2030 г.

Европейският рекорд на Меган Кийт на 10 км беше официално ратифициран

Гресие подобри европейския рекорд на 5 км

Ратифицираха европейския рекорд на Христо Илиев на 60 метра

Виж всички

Водещи Новини

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

