Кипиегон ще бъде звездата в бягането на една миля в Юджийн

Петкратната шампионка от Диамантената лига Фейт Кипиегон ще се завърне на мястото, където постави последния си световен рекорд, за да оглави надпреварата на една миля за жени на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли.

Тя се завръща на “Хейуърд Фийлд“ година по-късно, като ще се състезава в бягането на една миля в ключов момент от кампанията си за рекордната шеста титла от Диамантената лига. Миналата година тя направи смел опит да стане първата жена, пробягала дистанцията за по-малко от четири минути.

Като трикратна олимпийска и петкратна световна шампионка Кипиегон доминира в Диамантената лига през последните години както малко други атлети, печелейки пет титли и 29 победи в най-престижната еднодневна верига в леката атлетика.

Тя е особено успешна в американския етап от сериите, като е печелила всяко от последните си седем участия на Prefontaine Classic.

Кенийската звезда вече е потвърдила участие в два турнира от Диамантената лига през 2026 г. Освен в Юджийн, тя ще се състезава и на 3000 метра в Монако на 10 юли.

Снимки: Gettyimages