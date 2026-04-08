Легендарен американски треньор: Мони Николов е като Меджик Джонсън, променя целия спорт

Легендарният американски волейболен специалист Алън Найп засипа с комплименти национала Симеон Николов.

57-годишният Алън Найп, който е бивш селекционер на националния отбор на САЩ, а до миналата година бе начело на шампиона на NCAA Лонг Бийч, говори с удоволствие за играта на Мони Николов.

Двамата стигнаха до титлата в колежанското първенство на САЩ с колежанското първенство с Лонг Бийч през 2025 година.

“Волейболният стил на Мони Николов като разпределител не се вмества в рамките. Той може би е най-добрият разпределител в света. Когато бях треньор на Мони, сравнението, което използвах, може би много млади хора няма да го разберат, но когато Меджик Джонсън се присъедини към ЛА Лейкърс, изведнъж се появи гард, който не е 185 см, а 210 см и може да играе дори като център, ако трябва, всичко стана различно. Цялата лига го виждаше, Лейкърс го виждаха… Така беше, малко или много, и с Мони - физическото му присъствие, ръстът му, агресивността, с която играе в атакуващ план… имаш диагонал, който действа като разпределител”, заяви Алън Найп в подкаста Bump Set Chat.