Легендарен американски треньор: Мони Николов е като Меджик Джонсън, променя целия спорт

  • 8 апр 2026 | 15:35
Легендарният американски волейболен специалист Алън Найп засипа с комплименти национала Симеон Николов.

57-годишният Алън Найп, който е бивш селекционер на националния отбор на САЩ, а до миналата година бе начело на шампиона на NCAA Лонг Бийч, говори с удоволствие за играта на Мони Николов.

Двамата стигнаха до титлата в колежанското първенство на САЩ с колежанското първенство с Лонг Бийч през 2025 година.

“Волейболният стил на Мони Николов като разпределител не се вмества в рамките. Той може би е най-добрият разпределител в света. Когато бях треньор на Мони, сравнението, което използвах, може би много млади хора няма да го разберат, но когато Меджик Джонсън се присъедини към ЛА Лейкърс, изведнъж се появи гард, който не е 185 см, а 210 см и може да играе дори като център, ако трябва, всичко стана различно. Цялата лига го виждаше, Лейкърс го виждаха… Така беше, малко или много, и с Мони - физическото му присъствие, ръстът му, агресивността, с която играе в атакуващ план… имаш диагонал, който действа като разпределител”, заяви Алън Найп в подкаста Bump Set Chat.

Още от Волейбол

Марица е на победа от класиране за финала след обрат срещу ЦСКА

Марица е на победа от класиране за финала след обрат срещу ЦСКА

  • 7 апр 2026 | 18:53
  • 2645
  • 1
Иван Станев: Това е нашият тийм спирит

Иван Станев: Това е нашият тийм спирит

  • 7 апр 2026 | 18:25
  • 1120
  • 4
Дарина Нанева и Йединство на полуфинал в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство на полуфинал в Сърбия

  • 6 апр 2026 | 21:00
  • 959
  • 0
Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

  • 6 апр 2026 | 20:35
  • 14955
  • 12
Мирослава Паскова и Атланта на финали за титлата в LOVB

Мирослава Паскова и Атланта на финали за титлата в LOVB

  • 6 апр 2026 | 19:01
  • 1273
  • 2
Треньорът на шампионите: Локомотив е основният претендент за златото! Мони Николов издига отбора до нереални висоти

Треньорът на шампионите: Локомотив е основният претендент за златото! Мони Николов издига отбора до нереални висоти

  • 6 апр 2026 | 17:02
  • 13488
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 6366
  • 2
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 7174
  • 48
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 17100
  • 82
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 5732
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6114
  • 41
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4721
  • 10