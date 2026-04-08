Треньорът на Марсилия е станал жертва на грабеж

Треньорът на Марсилия Хабиб Бей е станал жертва на грабеж, пише регионалният вестник "Ла Депеш дю Миди". Това е станало през нощта на вторник срещу сряда във вилата на специалиста във Фюво, Буш-дю-Рон.

Един или двама крадци са преодолели стената на имота, като са се възползвали от отсъствието на треньора. Те са влезли в къщата през прозорец, като са си тръгнали с няколко дрехи на престижната марка Louis Vuitton, както и с няколко бижута. Бей става поредният треньор или играч на Марсилия с подобни проблеми след Лучо Гонсалес и Викторино Хилтон (2011 г.), бившия директор Гюнтер Якоб (2016 г.), Димитри Пайе (2017 г.), бившия президент Жак-Анри Ейро (2019 г.), Валентен Ронжие (2021 г.) и Сеад Коласинак (2023 г.).

Снимки: Imago