Африканският рекордьор Оманяла се цели в бърз старт в Стеленбош

Най-бързият мъж на Африка Фърдинанд Оманяла е готов да даде старт на своята кампания на открито за 2026 г. със спринт на 100 метра на турнир в Стеленбош (Република Южна Африка) тази неделя. Организаторите на състезанието потвърдиха, че Оманяла ще бъде основната звезда на неделното събитие, поставяйки кенийския крал на спринта в центъра на вниманието.

“Най-бързият мъж в историята на Африка Фърдинанд Оманяла носи скорост от световна класа в Стеленбош. Кенийската спринтьорска сензация държи африканския рекорд на 100 метра (9.77) и е шампион от Игрите на Британската общност, като постоянно се състезава с най-добрите на световната сцена“, се казва в изявление на организаторите.

Снимки: Gettyimages