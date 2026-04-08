Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

След драмата в Добрич: Готов ли е Левски да се върне към победите - мнението на Веласкес преди мача с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  • 8 апр 2026 | 13:55
  • 1405
  • 1
Дъщерята на Шумахер разказа как се е справила с болката след инцидента на баща ѝ

Дъщерята на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер – Джина разказа как се е справила с болката след инцидента на нейния баща.

Легендарният германецът пострада тежко в края на 2013 година, когато падна със ски във френския курорт Мерибел. Оттогава насам Шумахер не се е появявал публично, а информация за неговото състояние излиза много рядко.

През септември 2024 той посети сватбата на дъщеря си в Испания, но при много строги мерки за сигурност. А сега самата Джина разказа в документален филм за ZDF къде е потърсила утеха след инцидента на нейния баща.

„След инцидента на баща ми, аз се захванах сериозно с конната езда, защото трябва да правя нещо. Конете винаги са били важни за мен, но оттогава аз просто не мога да живея без тях. Те ми помогнаха през всичко“, разказа Джино, която е професионален състезател в конните спортове.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

