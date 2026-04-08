Шампионът във Формула 2 приключи първите си тестове във Формула 1

Действащият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли взе участие в своя втори тест с болид от Формула 1 на британската писта „Силвърстоун“ във вчерашния ден.

Италианецът не успя да си намери титулярна позиция във Формула 1 за сезон 2026 и вместо това стана резерва в екипа на Макларън. С него той вече направи два теста с MCL60 от 2023 година.

Първият от тях се проведе на „Каталуния“ край Барселона в края на миналия месец, когато Форнароли завъртя общо 112 обиколки на испанското трасе, оставяйки отлично впечатление в Макларън. Вчера той направи 68 тура на „Силвърстоун“, фокусирайки се върху по-дълги серии от обиколки с различни нива на гориво и комбинация от твърди и меки гуми.

„Още един ден на пистата. Беше страхотно да се върна в MCL60. „Силвърстоун“ е една от любимите ми писти, така че съм благодарен на Макларън за възможността да се върна зад волана на кола от Формула 1 тук.



„Това беше вторият ми тест и програмата беше малко по-натоварена. Успях да изпробвам различни настройки с различни нива на гориво, което ми помага да разбера какво е нужно, за да се кара кола от Формула 1. Доволен съм от деня, направих прогрес спрямо първия ми тест преди няколко седмици, започнах да се чувствам още по-комфортно в тази машина.



„Гледам напред към следващите ми тестове през тази година, които ще са важна част от моята роля на резервен състезател и за развитието ми като част от програмата за млади пилоти“, каза Форнароли след вчерашния си тест.

