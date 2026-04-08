Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

  8 апр 2026 | 12:05
Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на единично жени на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва.

20-годишната българка победи без проблеми Рейчъл Сугдън (Шотландия) с 21:15, 21:11 за 32 минути.

Следващата й съперничка ще бъде поставената под номер 1 в схемата  Лине Кяерсфелд (Дания). Налбантова победи датчанката на 15 февруари по време на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция), когато България завоюва историческа титла.

По-късно днес предстоят още два мача с българско участие. На единично Стефани Стоева излиза срещу София Нобъл (Ирландия).

Защитаващите титлата си от миналата година на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в основната схема ще стартират от втория кръг срещу Дебора Жиле (Нидерландия) и Изабел Лохау (Германия).

Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

  • 8 апр 2026 | 12:02
  • 239
  • 0
Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

  • 8 апр 2026 | 09:11
  • 2855
  • 0
Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

  • 8 апр 2026 | 03:45
  • 621
  • 0
Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

  • 8 апр 2026 | 03:15
  • 869
  • 0
Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

  • 7 апр 2026 | 20:13
  • 1836
  • 0
Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

  • 7 апр 2026 | 17:37
  • 738
  • 0
Виж всички

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 12985
  • 56
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 2074
  • 3
Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 3680
  • 12
ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

  • 8 апр 2026 | 12:46
  • 2009
  • 1
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 3484
  • 9
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 2660
  • 2