Царукян вярва, че би победил Хабиб в пика му: По-завършен боец съм от него

Докато очаква следващия си двубой в UFC Арман Царукян поддържа форма с граплинг мачове по целия свят. Той е убеден в уменията си и вярва, че може да победи всеки в леката категория на UFC, дори и Хабиб Нурмагомедов в най-добрата му форма.

Нурмагомедов се оттегли от спорта през 2020 г. с перфектна статистика от 29 победи и 0 загуби, като в последните си три битки в октагона отказа със събмишън Конър Макгрегър, Дъстин Порие и Джъстин Гейджи. Въпреки това Царукян смята, че е по-завършен боец от Орела.

„Вероятно щеше да е с решение“, отговори Царукян на въпрос на Хасан Юсуфи как би победил Нурмагомедов в разцвета на силите му. „Моите умения са най-голямото ми предимство. Аз съм по-завършен боец от него.“

През април 2025 г. самият Нурмагомедов определи Царукян като „по-конкурентния“ съперник за тогавашния шампион в лека категория Ислам Махачев, поставяйки го пред Илия Топурия като „по-сериозен боец“. Впоследствие Топурия нокаутира Чарлс Оливейра и спечели титлата в лека категория на UFC, след като Махачев оваканти пояса, за да се премести в полусредна категория.

Царукян, който загуби с решение от Махачев в дебюта си в UFC през 2019 г., е в серия от пет поредни победи в ММА от 2022 г. насам. Сред тях са победа с неединодушно съдийско решение над бившия шампион Чарлс Оливейра и събмишън във втория рунд срещу Дан Хукър през ноември 2025 г.

В момента му предстои граплинг двубой с Юрая Фейбър на RAF 8 на 18 април, което ще бъде десетият му мач извън UFC след победата му над „До Бронкс“ на UFC 300.

Още от Бойни спортове

Пакяо призова Мейуедър да подпише, за да си няма проблеми

Пакяо призова Мейуедър да подпише, за да си няма проблеми

  • 7 апр 2026 | 17:35
  • 1292
  • 0
От "Пирогов" с новина за състоянието на тежко пострадалия 15-годишен борец

От "Пирогов" с новина за състоянието на тежко пострадалия 15-годишен борец

  • 7 апр 2026 | 15:32
  • 1256
  • 3
Отборите на Лъвско сърце и ЦСКА са първи на турнир "Перун"

Отборите на Лъвско сърце и ЦСКА са първи на турнир "Перун"

  • 6 апр 2026 | 08:43
  • 513
  • 0
Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 447
  • 1
Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 2045
  • 1
Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1787
  • 0
Виж всички

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 11435
  • 41
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 2350
  • 6
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 1967
  • 6
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 1425
  • 1
Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 68682
  • 722
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 49068
  • 61