Царукян вярва, че би победил Хабиб в пика му: По-завършен боец съм от него

Докато очаква следващия си двубой в UFC Арман Царукян поддържа форма с граплинг мачове по целия свят. Той е убеден в уменията си и вярва, че може да победи всеки в леката категория на UFC, дори и Хабиб Нурмагомедов в най-добрата му форма.

Нурмагомедов се оттегли от спорта през 2020 г. с перфектна статистика от 29 победи и 0 загуби, като в последните си три битки в октагона отказа със събмишън Конър Макгрегър, Дъстин Порие и Джъстин Гейджи. Въпреки това Царукян смята, че е по-завършен боец от Орела.

„Вероятно щеше да е с решение“, отговори Царукян на въпрос на Хасан Юсуфи как би победил Нурмагомедов в разцвета на силите му. „Моите умения са най-голямото ми предимство. Аз съм по-завършен боец от него.“

През април 2025 г. самият Нурмагомедов определи Царукян като „по-конкурентния“ съперник за тогавашния шампион в лека категория Ислам Махачев, поставяйки го пред Илия Топурия като „по-сериозен боец“. Впоследствие Топурия нокаутира Чарлс Оливейра и спечели титлата в лека категория на UFC, след като Махачев оваканти пояса, за да се премести в полусредна категория.

Царукян, който загуби с решение от Махачев в дебюта си в UFC през 2019 г., е в серия от пет поредни победи в ММА от 2022 г. насам. Сред тях са победа с неединодушно съдийско решение над бившия шампион Чарлс Оливейра и събмишън във втория рунд срещу Дан Хукър през ноември 2025 г.

В момента му предстои граплинг двубой с Юрая Фейбър на RAF 8 на 18 април, което ще бъде десетият му мач извън UFC след победата му над „До Бронкс“ на UFC 300.