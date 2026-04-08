  3. Лейкърс без звездите си катастрофира тежко срещу шампиона Оклахома

  • 8 апр 2026 | 11:16
Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 123:87 за втора убедителна победа срещу този съперник в рамките на една седмица.

„Езерняците“ записаха най-слабото си представяне за сезона, но бяха без всичките си звезди - Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс, Остин Рийвс, Маркъс Смарт и Джаксън Хейс, които заедно отбелязват по средно 94,6 точки на мач. Дончич и Рийвс са аут до края на редовния сезон, а ветеранът Джеймс пропусна един двубой, за да даде почивка на левия си крак.

Шей Гилджъс-Алекзандър отново отбеляза над 20 точки, завършвайки срещата с 25, а към тях добави 8 асистенции. Айзея Джо вкара 6 тройки за общо 18 точки, а Джаред Маккейн и Чет Холмгрен се включиха с по 15 точки, като вторият записа и 10 борби за дабъл-дабъл.

За Лейкърс най-резултатен беше Руи Хачимура с 15 точки, а Дрю Тими и Ник Смит Джуниър реализираха по 11.

Резултати от НБА

Обрати и интересни развръзки в Евролигата, ето резултатите

Колин Малкълм: Никоя победа в Евролигата не е лесна

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Итудис: Страхотно е децата в България да имат модел за подражание като Везенков

Ясикевичус: Не излязохме с правилната енергия

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Пловдив приковава погледите върху себе си

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Байерн смълча "Бернабеу", но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

