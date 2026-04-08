Лейкърс без звездите си катастрофира тежко срещу шампиона Оклахома

Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 123:87 за втора убедителна победа срещу този съперник в рамките на една седмица.

„Езерняците“ записаха най-слабото си представяне за сезона, но бяха без всичките си звезди - Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс, Остин Рийвс, Маркъс Смарт и Джаксън Хейс, които заедно отбелязват по средно 94,6 точки на мач. Дончич и Рийвс са аут до края на редовния сезон, а ветеранът Джеймс пропусна един двубой, за да даде почивка на левия си крак.

Shai Gilgeous-Alexander tonight



25 PTS

10-15 FG

2-2 3PT

3-3 FT

8 AST

2 STL

+32

28 MIN



SGA has sat 25 4th quarters this season. pic.twitter.com/2ADbk3VfpL — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) April 8, 2026

Шей Гилджъс-Алекзандър отново отбеляза над 20 точки, завършвайки срещата с 25, а към тях добави 8 асистенции. Айзея Джо вкара 6 тройки за общо 18 точки, а Джаред Маккейн и Чет Холмгрен се включиха с по 15 точки, като вторият записа и 10 борби за дабъл-дабъл.

За Лейкърс най-резултатен беше Руи Хачимура с 15 точки, а Дрю Тими и Ник Смит Джуниър реализираха по 11.