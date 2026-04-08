Джеферсън-Уудън и Тебого са новите посланици на програмата "Детска атлетика“

Спринтьорите Мелиса Джеферсън-Уудън и Лециле Тебого бяха обявени за посланици на програмата "Детска атлетика“ на Световната атлетика. Новината идва само месец преди Деня на детската атлетика, който се отбелязва на 7 май.

Двамата атлети ще дадат старт на най-новата кампания по време на Световните щафети на Световната атлетика в Габороне следващия месец, отбелязвайки петата годишнина на инициативата.

"Детска атлетика“ е програма, която използва силата на леката атлетика, за да вдъхнови децата по света да бъдат по-активни. От старта си досега Денят на детската атлетика се превърна в глобално събитие, достигнало до 1,3 милиона деца в училища, клубове и общности. Всяка година предлага нова тема, ново предизвикателство и нови начини за ангажиране на децата със забавни и подходящи за възрастта им атлетически дейности.

Тази година фокусът е върху празнуването и свързването. На 7 май федерациите членки, училища, клубове, треньори, учители и семейства са поканени да се присъединят към честването на всичко, което „Детска атлетика“ символизира – движение, учене, приобщаване, устойчивост и общност.

Цялата кампания ще продължи от 1 до 30 май, като ще бъде открита на Световните щафети в Ботсвана, където Джеферсън-Уудън и Тебого ще водят занимания с местни деца.

Американката Джеферсън-Уудън постигна златен хеттрик на 100 м, 200 м и 4x100 м на Световното първенство в Токио, докато представителят на Ботсвана Тебого е олимпийски шампион на 200 м. И двамата са се превърнали в модели за подражание в спорта и искат да използват своите платформи, за да насърчат следващото поколение да приеме атлетиката като средство за забавление, поддържане на форма и личностно израстване.

Тебого, който беше посланик на "Детска атлетика“ и през 2025 г., е щастлив да продължи да изпълнява роля, която е близка до сърцето му.

"Развълнуван съм отново да си партнирам с програмата "Детска атлетика“, за да вдъхновя още повече деца да се занимават със спорт и атлетика“, заяви 22-годишният атлет, обявен за Атлет на годината през 2024 г. "Спортът е изключително важен за мен. Атлетиката ми помогна да стоя далеч от улиците и неприятностите и продължава да ми дава толкова много възможности. Участието в "Детска атлетика“ е една от тях и се надявам да покажа на младите хора защо трябва да мечтаят смело и да се забавляват с този спорт.“

Джеферсън-Уудън е участвала в множество инициативи за млади атлети и очаква с нетърпение да направи следващата глобална стъпка, партнирайки си с Тебого, за да продължи да вдъхновява бъдещите звезди на пистата.

"Наистина съм развълнувана да вляза в тази роля на посланик на "Детска атлетика“ – възможност да вдъхновя следващото поколение, като същевременно продължавам да се уча и от тях. След Световното първенство в Токио имах шанса да водя тренировка за развитие в родния си град, което беше изключително значимо. Това ме върна там, откъдето започна моят път, заобиколена от моята общност, където за първи път разбрах силата на подкрепата“, каза 25-годишната атлетка, която спечели два медала на Олимпийските игри в Париж – злато на 4x100 м и бронз на 100 м.

"Подобни преживявания ми напомнят колко въздействащи могат да бъдат тези моменти. Очаквам с нетърпение да се свържа с млади атлети от цял свят, показвайки им, че атлетиката не е само състезание – тя е радост, увереност и достъпност за всеки.“

Снимки: Gettyimages