Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Пирин (Разлог) приема Левски II в мач от 27-ия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в четвъртък, 9-ти април, от 16 часа. След поредния позитивен резултат далеч от дома, а именно втора последователна победа със суха мрежа, тимът иска да се върне на победния път и вкъщи, където загуби два пъти от три мача тази пролет.

Това обаче ще трябва да се случи без капитана Благой Родов, който е наказан за натрупани жълти картони, след като получи петия си при успеха над Септември (Симитли) в събота. Пирин играе успешно срещу Левски II и е в серия от 3 последователни победи и 4 мача без загуба срещу този опонент, включително триумф с 1:0 в София през есента.