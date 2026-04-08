Гресие подобри европейския рекорд на 5 км

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие се размина на косъм със световния рекорд на 5 км от 12:49 на Бериху Арегави по време на състезанието в Лил, но французинът подобри собствения си европейски рекорд, за да грабне победата на родна земя.

Гресие надделя във вълнуваща битка между четирима атлети в последния километър, финиширайки за 12:51 и така подобри предишния си европейски рекорд с шест секунди. Етиопецът Адису Юхуне завърши втори с 12:54, а европейският шампион и рекордьор на 10 км Ян Шруб зае третото място с 12:56, като също подобри предишния европейски рекорд с една секунда.

“Беше невероятно състезание. Но честно казано, знаех, че Ян (Шруб) е в топ форма, докато аз имах големи трудности да се възстановя от емоциите след Световното първенство. Носих се на вълната на тази титла в продължение на два месеца, чувствах се недосегаем, психически силен, а след това, след Коледа, след като изядох много шоколад, ударих физическа стена. Емоционалният срив беше много труден за управление.

Успях да се стегна, отмених състезания, поставих се под въпрос, ядох зеленчуци всяка вечер – не беше лесно. Искам да кажа, че положих много усилия през последните пет седмици, защото знаех, че Ян е в топ форма. Свалям му шапка“, заяви Гресие който през последните месеци тренира в Южна Африка.

Снимки: Gettyimages