Тайсън Фюри прави секс 5 пъти седмично, иска да има 10 деца

Тайсън Фюри ще спре да прави деца, когато стигне до 10. Простите сметки показват, че боксьорът и любимата му Парис ще работят за още 3, тъй като до момента имат 7.

„Любовният ми живот процъфтява, правя секс поне 4-5 пъти седмично. Парис е от онези мацки, които винаги са линия. Тя е моята жена от почти 20 години. Дали е най-щастливата жена на земята. 100%. Със сигурност ще има поне още едно дете. №8, просто за да видя дали още го мога“, разкри Циганския крал. Признанието му е част от втория сезон на шоуто „У дома с фуриите“, което се завръща по Netflix тази седмица.

Хитовото риалити проследява живота на бившия световен шампион в тежка категория и съпругата му, докато се грижат за всичките си деца. Най-голяма е 16-годишната Венецуала. Скоро самата тя ще създаде семейство, тъй като през май ще вдигне сватба с годеника си Ноа Прайс. Челядта допълват още Принс, на 13 г., Тайсън II (8), Валенсия (6), Адонис (5), Атина (4) и Рико (2).

В предишния сезон на шоуто от 2023-та Фюри се наслаждаваше на живота след бокса. Сега обаче отново е активен, след като взе решение да се завърне на ринга въпреки яростната съпротива на баща си Джон и Парис. Съпругата му не само е отлична майка, както Тайсън сам я определя, но знае отлично как да се справя с неговото биполярно разстройство. „Това е като да си омъжена за някой различен всеки ден“, разказва тя за живота си с Циганския крал.

Истината е, че на двамата невинаги им е било лесно.

„Преодоляхме какво ли не, направо всичко. Разделяли сме се много пъти, карали сме се много пъти. Имало е моменти, в които живееше при майка си за седмица, две или дори месец. Но когато Бог събере мъжа и жената, никой не може да ги раздели. Ако кажа на Парис, че съм убил някого, тя ще попита: „А къде ще го погребем?“. Ето такава мацка е“, разказва за любимата си Фюри, който на 11 април ще се завърне на ринга срещу Арсланбек Махмудов на стадиона на Тотнъм в Лондон.

Той и съпругата му показаха колко неизмерима е любовта им през лятото на миналата година, когато вдигнаха трета сватба. Двамата се врекоха отново в църква на Лазурния бряг, а свидетели бяха единствено седемте им деца. Те преживяха и много тежък момент, когато любимата му претърпя спонтанен аборт през 2018-а, точно преди мача му с Олександър Усик. Тогава тя избра да запази драмата в тайна от него, за да не повлияе на битката.

„Нищо не може да я спре да ме гледа. Заради това, когато не се появи в залата, разбрах, че е загубила бебето ни“, спомня си 37-годишният британец, цитиран от "Телеграф".