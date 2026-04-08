Маратонът на приятелството в Плевен отново събира спорт и кауза на 17 май

На 17 май 2026 г. Плевен отново ще бъде домакин на събитие, което трудно може да се опише просто като маратон. За дванадесета поредна година Маратонът на приятелството ще превърне центъра на града в място за среща на професионални атлети, любители, деца, семейства и доброволци, хора с различен опит и мотивация, обединени от желанието да бъдат част от нещо смислено, а именно – каузата на маратона.

И за тазгодишното издание благотворителната кауза е в подкрепа за образованието чрез осигуряване на стипендии за студенти по медицина по програмата „Готови за успех“ на фондация BCause. Инициативата е насочена към студенти с отличен успех, загубили родител или израснали без родителска грижа. Сътрудничеството с програмата продължава за четвърта поредна година, като през учебната 2025/2026 г. 158 млади хора са стипендианти, а четири от стипендиите бяха осигурени със средства, събрани по време на 11-ти маратон на приятелството в Плевен. От фондация BCause отбелязват: „Всяка година партньорството ни с Маратон на приятелството – Плевен подкрепя все повече млади хора, избрали образованието като своя път към успеха. Спортът и образованието вървят ръка за ръка, възпитавайки дисциплина, постоянство и дават реален шанс за положителна промяна в живота. Благодарим на Плевенския маратон за дългогодишната и последователна подкрепа.“

Различният характер на Маратона на приятелството личи и във формата му. На старта застават както опитни състезатели, така и хора, които тепърва откриват бягането, а всеки може да намери своята дистанция – класически маратон 42.2 км, полумаратон 21.1 км, 10.55 км, щафета 2×10.55 км или DECATHLON – Масов крос 3 км. Специално място е отделено и на най-малките участници чрез детското бягане VIDAS Run Kids, което дава възможност на деца от 6 до 12 години да направят първата си среща със спорта в подкрепяща и приятелска среда.

Стартът ще бъде даден в 9:00 часа от централния площад пред мавзолея, а трасето със старт и финал в сърцето на Плевен отново ще изведе бягането извън рамките на състезанието и ще го превърне в преживяване за целия град.

Достъпността е сред водещите принципи на събитието. Участието е безплатно за деца, за участниците в масовия крос на 3 км, за хора с увреждания с решение на ТЕЛК и за ветерани над 60 години. През последното издание над 900 участници от 13 държави се включиха в маратона, сред които 600 деца и хора с различни възможности, което утвърждава събитието като истински празник на движението и приобщаването.

Основен спонсор на 12-ия Маратон на приятелството е EUROINS. Събитието се организира от Eyes Open в партньорство с Община Плевен и се реализира с подкрепата на VIDAS, Nuvei и PwC, компании, които последователно подкрепят развитието на спорта и обществено значими каузи.

Програмата на маратона включва и специален крос за приобщаване на хора с различни способности, реализиран с партньорството на Maria’s World Foundation и Jamba. Спортен партньор на събитието е DECATHLON, организатор на „DECATHLON – Масов крос 3 км“ и на инициативата „DECATHLON – Спорт за всички“, чрез която централната част на Плевен ще се превърне в отворена зона за спортни активности за хора от всички възрасти и нива на физическа активност – включително и за домашни любимци.

В подготовката се включват и доброволци от различни държави и общности, които с подкрепата си допринасят за приятелския дух и атмосфера на маратона. „За нас това никога не е било просто спортно състезание. Това е общност и кауза, които се развиват година след година,“ споделя Станимира Георгиева от социалното предприятие „Айс-Оупън“, съорганизатор на събитието.