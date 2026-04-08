Димитър Дерменджиев: Да си свършим работата

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе в Димитровград с едноименния тим. Срещата от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът показа в някои мачове, че може да се справя успешно срещу най-добрите. Има футболисти с достатъчно опит. Това не трябва да ни притеснява. Важно е ние какво ще направим. Трябва да сме пределно концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Ще излезем да се надиграваме. Имаме нужния потенциал да го правим успешно. Разбира се ще търсим и положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.