Загорец с първа „пролетна“ победа

В Белозем, Загорец (Нова Загора) спечели гостуването си на Локомотив II (Пловдив) с 2:1, постигайки първи успех от началото на пролетния полусезон. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Добро начало на дубъла, материализирано с попадение на Валери Божинов-младши в 13-ата минута. След още толкова време Мариян Тонев изравни. След почивката, пловдивчани бяха дезорганизирани. Тонев ги наказа за втори път в 73-ата минута. Накрая Кристиян Ташков от Локо беше отстранен за втори жълт и червен картон.