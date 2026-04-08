Атанас Апостолов: Дано да мислят повече за купата на АФЛ

Утре в с.Ягода, Розова долина (Казанлък) приема Марица (Милево). Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Очаквам да играем както в последния ни мач в Карлово. Надявам се противника да мисли повече за мача си за купата на Аматьорската лига. Искрено им пожелавам да спечелят трофея. Осъзнаваме, че ни очаква изключително тежък двубой. Марица (Милево) е труднопреодолим. Треньорът му Иван Кочев е изградил солиден състав, който играе добре и резултатите им го доказват“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.