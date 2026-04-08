  • 8 апр 2026 | 07:51
Резултати от НХЛ

В нощта на 8-и април (сряда) се изиграха 10 нови мача от редовния сезон НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс и Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остава малко повече от седмица, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Детройт Ред Уингс - Кълъмбъс Блу Джакетс 5:6* след продължение и дузпи - 3:3 (1:1 1:0 1:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:3 при дузпите

Каролина Хърикейнс - Бостън Бруинс 6:5* след продължение - 5:5 (2:3 3:1 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Монреал Канейдиънс - Флорида Пантърс 5:3* след продължение и дузпи - 3:3 (0:1 1:1 2:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:0 при дузпите

Ню Джърси Девилс - Филаделфия Флайърс 1:5 (1:2 0:2 0:1)

Отава Сенатърс - Тампа Бей Лайтнинг 6:2 (0:0 1:1 5:1)

Далас Старс - Калгари Флеймс 4:3* след продължение - 3:3 (0:0 1:2 2:1) в продължението, 1:0 при дузпите

Минесота Уайлд - Сиатъл Кракен 5:2 (0:2 1:1 0:0)

Сент Луис Блус - Колорадо Аваланч 1:3 (0:2 1:1 0:0)

Юта Мамът - Едмънтън Ойлърс 6:5* след продължение - 5:5 (1:3 3:1 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Анахайм Дъкс - Нешвил Предейтърс 0:5 (0:0 0:3 0:2)

Ванкувър Канъкс - Вегас Голдън Найтс 1:2 (0:0 1:1 0:1)

Програмата на Лигата ще продължи и през идното денонощие на 9-и април (четвъртък), като в ранните часове на 7-и април (вторник) ще видим само три нови мача.

Националите по хокей паднаха от Израел

Линдзи Вон: Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим

Евтини билети за мачовете на България от Световното по хокей

Бъфало надви Тампа Бей в битка на върха в Атлантическата дивизия

Лос Анджелис измести Нешвил от място в плейофите в НХЛ

Резултати от НХЛ

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

