Селтикс "спънаха" Хорнетс

Бостън Селтикс победи Шарлът Хорнетс със 113:102, слагайки "спирачка" на амбициите на отбора за влизане в плейофите на НБА.

Въпреки че Шарлът отчаяно се нуждаеше от победа, за да се бори за директно класиране в плейофите , превъзходството на "Келтите" в края реши изхода на мача.

Мотивацията на Хорнетс беше очевидна в началото, тъй като те показаха голяма конкурентоспособност и успяха да завършат първото полувреме с преднина от 61:55. След завръщането от съблекалните обаче тимът от Бостън изцяло пое инициативата. Селтикс рязко повишиха представянето си, доминираха на паркета и с нападателно кресчендо през второто полувреме обърнаха резултата, лишавайки Шарлът от ценна победа като гост.

PRITCHARD AU LARGE…BANG, BANG !



JAYLEN BROWN MID !



ET JAYLEN BROWN AU BUZZER DU QT3 !



April 8, 2026

Най-добър за победителите беше Джейлън Браун, който записа 35 точки, 9 борби и 3 асистенции, с което удължи серията си с поне 26 точки на 10 двубоя. Джейсън Тейтъм добави 23 точки, а Немиаш Кета, Дерик Уайт и Пейтън Причард допринесоха с по 12 точки.

За Хорнетс се отличи ЛаМело Бол с 36 точки, 5 борби и 6 асистенции, Брандън Милър добави 20, а Майлс Бриджис и Кон Кнюпел реализираха по 13.