Две от плейофните серии в НБА приключиха, вижте резултатите

Две от сериите от първия кръг на плейофите в НБА приключиха тази нощ.

В Източната конференция Ню Йорк Никс помете със 140:89 като гост Атланта Хоукс в мач №6 и подряза крилете на “Ястребите”, елиминирайки ги с 4-2 победи.

Серията между Бостън Селтикс и Филаделфия 76ърс пък стигна до решававащ седми мач, който ще бъде в “TD Garden” в Бостън. В шестия двубой Сиксърс надвиха “Келтите” у дома със 106:93. Резултатът в тази серия е 3-3.

На Запад пък Минесота Тимбъруулвс довърши шампиона за 2023 година Денвър Нъгетс. “Горските вълци” надиграха “Златните буци” със 110:98 като домакини и отстраниха Никола Йокич и компания с 4-2 победи.