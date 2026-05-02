Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА

  • 2 май 2026 | 09:33
  • 945
  • 0
ЛеБрон Джеймс отбеляза 18 от 28-е си точки през първото полувреме за гостуващия Лос Анджелис Лейкърс, който постигна победа с 98:78 над Хюстън Рокетс и спечели серията си от първия кръг на плейофите в Западната конференция в шест мача. Благодарение на успеха с 4-2, Лейкърс се класираха за полуфиналите в Западната конференция, където ще срещнат Оклахома Сити Тъндър в първия двубой във вторник. Джеймс добави 7 борби и 8 асистенции към актива си. Съотборникът му Руи Хачимура отбеляза 21 точки, като вкара 5 от 7 тройки. Остин Рийвс се отличи с 15 точки за Лейкърс.

Алперен Шенгюн завърши със 17 точки с 11 борби за Рокетс, които играха без водещия реализатор Кевин Дюрант за пети път в серията.

Ар Джей Барет вкара тройка 1.2 секунди преди края на продължението, с която Торонто надделя над гостуващия Кливланд със 112:110 и си осигури седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Скоти Барнс добави 25 точки и 14 асистенции за Раптърс. Барет завърши с 24 точки, както и Джа'Коби Уолтър. Евън Моубли се отличи с 26 точки и 14 борби за Кавалиърс, които ще бъдат домакини на решителния мач в неделя. Донован Мичъл наниза 24 точки, а Джеймс Хардън - 16 точки, 9 асистенции и 9 борби.

Кейд Кънингам отбеляза 32 точки, а Детройт преодоля пасив от 24 точки, за да шокира домакина Орландо с 93:79 и да стигне до решителен седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Пистънс, поставени под номер 1, започнаха четвъртата четвърт със серия от 18:1, за да поведат с 8 точки и в крайна сметка надиграха Орландо с 55:19 през второто полувреме.

Дезмънд Бейн и Паоло Банкеро реализираха по 17 точки за Орландо, който се ограничи до 12 точки през първите 19 минути на второто полувреме. Детройт поведе със 74:72 повече от седем минути преди края на мача, след като изоставаха с 22 точки на полувремето, и стигна до крайния успех.

Следвай ни:

Ще затворят ли Рилски спортист и Локомотив Пловдив сериите срещу Берое и Ботев Враца още тази вечер?

  • 2 май 2026 | 07:15
  • 1868
  • 0
Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

  • 2 май 2026 | 00:05
  • 684
  • 0
Ивица Вукотич: Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015

  • 2 май 2026 | 00:00
  • 1138
  • 0
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:50
  • 8991
  • 3
Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

  • 1 май 2026 | 21:10
  • 9200
  • 3
Денвър отпадна, а Йокич едва не стигна до бой, ядосан от играч на Минесота

  • 1 май 2026 | 15:45
  • 1735
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 15877
  • 86
Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 3352
  • 0
Усмивка или нови проблеми за Берое и Славия

  • 2 май 2026 | 07:30
  • 2550
  • 1
Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

  • 2 май 2026 | 01:36
  • 8236
  • 32
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
  • 20488
  • 14
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:50
  • 8991
  • 3