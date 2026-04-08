Следете НБА със Sportal.bg на живо: Десет мача тази нощ

В ранните часове на 8-и април (сряда) се играят нови десет мача от НБА на САЩ и Канада. Преди техния старт лидери в класирането бяха Оклахома Сити Тъндър с 68 победи и 12 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс (Източна конференция), които вече дори на теория няма как да бъдат изместени от първите си позиции. Sportal.bg ви предлага да проследите турнирния ден на живо, като след неговия край ще видите дали ще се изясни битката в двете конференции по отношение на плейофите, които стартират съвсем скоро.

Всичко стартира в 2:00 часа българско време, когато са първите два мача от програмната схема, като единият няма никакво значение за крайното класиране, тъй като един срещу друг играят борещите се за нищо Вашингтон Уизардс и Чикаго Булс.

По същото време борещият се да запази мястото си в топ 6 на Запад отбор на Минесота Тимбъруулвс гостува на предпоследния на Изток Индиана Пейсърс.

Половин час по-късно има още една двойка мачове и в единия, който представлява изцяло източен сблъсък, шестият Торонто Раптърс приема десетия Маями Хийт.

Междувременно в друг двубой между два представителя на Източната конференция Бруклин Нетс приема Милуоки Бъкс, като и двата отбора нямат шанс за нищо и ще приключат кампанията с края на редовния сезон.

В 3:00 часа Бостън Селтикс е домакин на Шарлът Хорнетс. “Келтите” вече си гарантираха място в плейофите, докато “стършелите” водят люта битка за топ 6 и нямат право на грешка.

По същото време ще видим мач без значение и по западното крайбрежие, където Ню Орлиънс Пеликанс е домакин на Юта Джаз.

В 5:00 часа Голдън Стейт Уориърс, който изглежда закотвен на десетото място на Запад, приема може би най-слабия тим в асоциацията този сезон – Сакраменто Кингс.

Половин час по-късно има още два мача, а в единия от тях актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър гостува на ЛА Лейкърс, който вече си гарантира място в топ 6, но има потенциален шанс да гони третото място в Западната конференция.

Другият мач в този часови диапазон – другият отбор от Лос Анджелис, ЛА Клипърс, приема борещия се за нищо Далас Маверикс.

Последният мач от програмната схема стартира в 6:00 часа и там Финикс Сънс, който все още има някакви теоретични шансове да се пребори за топ 6 на Запад, е домакин на Хюстън Рокетс, който си гарантира място в плейофите в същата конференция.