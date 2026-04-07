  Генов достигна четвъртфиналите на двойки в Италия, Милев отпадна на сингъл

Генов достигна четвъртфиналите на двойки в Италия, Милев отпадна на сингъл

  • 7 апр 2026 | 18:50
Генов достигна четвъртфиналите на двойки в Италия, Милев отпадна на сингъл

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха Тим Хандел (Германия) и Паоло Скиавоне (Италия) с 6:4, 6:2 за 75 минути на корта.

Двамата поведоха с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част отново взеха аванс от 5:1 и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съперници са представителите на домакините Даниел Александър Амарандей и Лоренцо Берто.

Друг българин Янаки Милев загуби в първия кръг на сингъл от италианския квалификант Марино Пиетро с 4:6, 6:7(5).

Милев ще играе и на двойки заедно с Андрей Чепельов (Русия), а за място на четвъртфиналите те ще спорят с Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела).

Още от Тенис

България продължава с победите в Баня Лука

България продължава с победите в Баня Лука

  • 7 апр 2026 | 17:51
  • 400
  • 0
Алкарас сам се изненада от силния си мач в Монте Карло

Алкарас сам се изненада от силния си мач в Монте Карло

  • 7 апр 2026 | 16:21
  • 684
  • 0
България си гарантира победата над Мароко

България си гарантира победата над Мароко

  • 7 апр 2026 | 15:19
  • 961
  • 0
Синер започна по план в Монте Карло

Синер започна по план в Монте Карло

  • 7 апр 2026 | 14:58
  • 551
  • 0
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 25926
  • 102
Росица Денчева изведе България напред срещу Мароко

Росица Денчева изведе България напред срещу Мароко

  • 7 апр 2026 | 13:39
  • 888
  • 0
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 7897
  • 16
Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 16:57
  • 10427
  • 135
Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

  • 7 апр 2026 | 19:25
  • 1652
  • 0
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 548
  • 0
Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 13987
  • 78
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 25926
  • 102