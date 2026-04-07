Генов достигна четвъртфиналите на двойки в Италия, Милев отпадна на сингъл

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха Тим Хандел (Германия) и Паоло Скиавоне (Италия) с 6:4, 6:2 за 75 минути на корта.

Двамата поведоха с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част отново взеха аванс от 5:1 и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съперници са представителите на домакините Даниел Александър Амарандей и Лоренцо Берто.

Друг българин Янаки Милев загуби в първия кръг на сингъл от италианския квалификант Марино Пиетро с 4:6, 6:7(5).

Милев ще играе и на двойки заедно с Андрей Чепельов (Русия), а за място на четвъртфиналите те ще спорят с Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела).