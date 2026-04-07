Пакяо призова Мейуедър да подпише, за да си няма проблеми

Ако има нещо, което Мани Пакяо е научил, докато чакаше повече от пет години Флойд Мейуедър да подпише за мач в разцвета на кариерите им, то е да го накара да се ангажира първи.

„Нека той подпише първо“, казал Пакяо на своите представители, които работели съвместно с Netflix и Sphere в Лас Вегас. „Тогава и аз ще подпиша.“

Въпреки тези условия, въпреки че Мейуедър е подписал няколко договора за реванш през септември – продължение на най-доходоносния мач в историята на професионалния бокс – и въпреки че е използвал тези договори, за да си осигури многомилионен заем, непобеденият американец отново показва своята уклончива и неангажираща страна, поставяйки реванша под въпрос.

По време на публична поява в Лас Вегас в края на миналия месец, Мейуедър заяви, че мачът ще бъде по-скоро демонстративен и че не е сигурен дали изобщо ще се проведе в Sphere. Това противоречи на всичко, което е подписал, твърдят Пакяо и неговият екип, и след като обявиха, че Мейуедър нарушава договорите, страните чакат да видят доколко сериозен е поредният му опит да забави нещата.

„Знам, че той е наясно, че договорът, който подписа, е за истински мач. Именно така получи авансовите плащания от Netflix и кредитора“, каза Пакяо пред BoxingScene по време на семейна вечеря.

Дали 47-годишният Пакяо, шампион в осем категории, вярва, че 49-годишният Мейуедър се опитва да се измъкне, за да запази рекорда си 50-0?

„Няма причина да го отменя“, каза Пакяо (62-8-3, 39 нокаута). „Ако го направи – това е негово право, но ще има сериозни последствия. Те ще дойдат от Netflix, от организаторите и спонсорите, от MP Promotions. Затова този път настоях той да подпише първи – заради предишния ми опит.“

Пакяо си спомня, че между 2010 и 2015 г. е подписвал два договора, които впоследствие са били анулирани, в периода, когато първият мач между двамата беше най-очакваният в бокса.

„Преди първия ни двубой преговаряхме с него около осем години. Имаше много обещания и много пъти съм мислел, че вече сме близо, след като съм подписвал договор. Това продължи поне пет години, с много оправдания. Той продължава да си променя мнението. Tрябва да спазваш ангажиментите си. Този път няма място за оправдания.“

Близкият приятел и бизнес партньор на Пакяо – Дейвид Сисън – показа снимка след мача им през 2015 г., загубен от Пакяо с 116-112, 116-112, 118-110 в MGM Grand.

На снимката ясно се виждат хирургическите белези на рамото му – травма, с която той е играл, за да не се отлага още веднъж историческият двубой.

Сега, макар и по-възрастен, но здрав, след равенството си през юли срещу шампиона на WBC Марио Бариос, Пакяо е ентусиазиран за мача на 19 септември.

„Фактът, че наскоро се бих за световна титла, е в моя полза – работих много усилено. Този мач ще бъде победа. Развълнуван съм, защото последния път не беше ясно кой е по-добрият. Имах много проблеми и контузия в рамото… Сега се чувствам силен и готов на 100%. Това е планът ми. Уверен съм, защото съм спокоен – Бог ме е дарил със здраве и сила. Все още мога да се бия.“

Каквото и да се случи, Пакяо очаква най-добрата версия на Мейуедър.

„Познавам Флойд. Той е изключително състезателен човек. Никога не подценява нито малък, нито голям мач.“

Докато адвокатите работят по разрешаването на ситуацията, възниква въпросът дали Пакяо би потърсил директен контакт с Мейуедър.

„Няма нужда – той вече е подписал договора. За какво? Не съм ядосан, но не е редно да отменяш мача. Имаш това право, но има последствия.“

Какво ще направи Пакяо, ако Мейуедър се оттегли?

„Нямаме проблем – имаме много варианти. Netflix е тук. Датата 19 септември остава. План Б, План С… много опции“, каза той, без да назовава имена, макар че е водил разговори за мачове с Роли Ромеро и Конър Бен.

Във вторник Пакяо заминава за Ню Йорк, където ще води кампания пред ООН Филипините да получат място в Съвета за сигурност.

„Дори да не съм в политиката, искам да помагам на страната си, защото я обичам.“

Въпреки напрежението около ситуацията с Мейуедър, Пакяо споделя, че в момента изпитва истинско щастие:

„Радостта, която чувствам, е неописуема. Бог е добър. Когато следваш Бог и търсиш неговата милост и напътствия, намираш щастие и вътрешен мир. Знам го, защото точно това чувствам сега.“

Коментар на Ланс Пугмайър за boxingscene.com