  • 7 апр 2026 | 16:47
Водил Бразилия пое временно Коринтианс

Коринтианс назначи бившия временен треньор на националния отбор на Бразилия Фернандо Диниз, след като уволни Доривал Жуниор след серия от осем мача без победа във всички турнири, съобщи бразилският клуб, цитиран от агенция Reuters. Доривал, също бивш селекционер на Бразилия, беше уволнен след загубата с 0:1 у дома от Интернасионал в бразилската Серия А в неделя, която остави 16-ия в класирането Коринтианс само на 2 точки над зоната на изпадащите.

Бившият халф Диниз, който за кратко игра за Коринтианс, изведе тима на Флуминензе до титлата в Копа Либертадорес през 2023-а, преди да спечели Рекопа Судамерикана през следващата година. През същия период той беше и временен наставник на бразилския национален състав в продължение на 6 месеца, преди да бъде уволнен през януари 2024-а след първата домакинска загуба на Бразилия в квалификациите за Световното първенство - поражение с 0:1 от Аржентина. Коринтианс гостува на аржентинския Платензе в мач от Копа Либертадорес в четвъртък.

