Александър Гавалюгов взе важно решение за кариерата си

Българският талант Александър Гавалюгов се разделя с колежанския си тим Санта Клара Бронкос, с който миналия месец взе участие в популярния турнир, известен с името "Мартенска лудост". Новината обяви самият гард в социалните мрежи. Юношата на Балкан ще търси трансфер в друг американски колеж.

"На първо място и преди всичко, искам да благодаря на университета на Санта Клара, че ми даде дом и спомени, които ще нося със себе си завинаги.

На треньорите, съотборниците и феновете - благодаря ви, че вярвахте в мен, бутахте ме във вярната посока всеки ден и показвахте любов към мен всеки път, когато стъпвах на игрището. Това наистина означаваше всичко.

След много размисъл и молитви, реших да вляза в трансферния портал, за да продължа моето пътешествие. Не беше лесно да взема това решение, но се доверявам на Божия план и съм развълнуван за това, което следва.

Санта Клара винаги ще има специално място в сърцето ми.

С много любов, Саш", написа Гавалюгов.

Гавалюгов и компания отстъпиха по крайно драматичен начин от Кентъки Уайлдкетс след продължение с 84:89 в първия кръг на "Мартенската лудост".

Българският талант записа средни показатели от 9.0 точки, 1.9 борби и 2.7 асистенции при стрелба от игра 39.9% през сезона.