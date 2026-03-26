Христо Стоичков откри турнир за юноши в Таджикистан

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отново беше на посещение в Таджикистан - този път за откриването на турнир за юноши. През лятото Камата посети азиатската държава, за да открие нова академия на ФИФА, както и нов футболен терен. Както е известно, носителят на "Златната топка" е посланик на Световната футболна централа.

"Благодаря на всички в Таджикистан! Два пъти за една година! Това е да се върнеш при приятели! Открихме турнир за юноши! Работата като посланик на FIFA ме запознава всеки ден с прекрасни хора! В очакване съм за нови срещи по Карибските острови! Тази програма на ФИФА продължава с пълна сила!", написа Стоичков във "Фейсбук".