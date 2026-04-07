От "Пирогов" с новина за състоянието на тежко пострадалия 15-годишен борец

Сериозно остава състоянието на 15-годишния борец на ЦСКА Алекси Алексиев, който пострада тежко по време на държавния шампионат във Враца на 5 април. Това обявиха от “Пирогов”, където младият състезател бе транспортиран, след като по време на схватка съперникът му го прехвърли през гръб и той падна върху главата си и остана да лежи неподвижен на земята.

От болничното заведение съобщиха, че спортистът е постъпил в неврохирургията с тежка травма на шийните прешлени изразен неврологичен дефицит. За да го оперират по спешност пристигат началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на отделението по спинална неврохирургия д-р Петър Илков. Те провеждат високоспециализирана хирургична интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

“След тежката операция пациентът е настанен в невро реанимацията на "Пирогов", в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение. Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно”, съобщиха от “Пирогов”.