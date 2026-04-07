  3. Започна ремонтът на пистата в Гояния след проблемната ГП на Бразилия в MotoGP

Започна ремонтът на пистата в Гояния след проблемната ГП на Бразилия в MotoGP

  • 7 апр 2026 | 13:01
Ремонтът на пистата „Айртон Сена“ в Гояния, която домакинства на Гран При на Бразилия в MotoGP, вече започна след проблематичното завръщане на страната на календара на кралския клас след над 20-годишно отсъствие миналия месец.

Припомняме, че в събота стартът на спринта беше забавен с повече от час, след като на старт-финалната права се отвори истински кратер в асфалта. В неделя пък асфалтовото покритие буквално започна да се рони, което доведе до скъсяване на надпреварата в кралския клас с цели осем обиколки.

MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите
MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите

Разбира се всичко това навлече много критики на организаторите в Бразилия при завръщането на страната в календара на MotoGP за първи път от 2004 година насам. Поради тази причина местното правителство в област Гоияш вече е одобрило спешен пакет от мерки, за да може пистата да бъде ремонтирана.

Пеко Баная с призив към MotoGP след проблемите с пистата в Бразилия
Пеко Баная с призив към MotoGP след проблемите с пистата в Бразилия

Тези ремонтни дейности са стартирали още вчера и трябва да продължат максимум три дни. След това новият асфалт ще бъде оставен да слегне в рамките на 30 дена преди пистата отново да бъде отворена за събития.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

  • 7 апр 2026 | 12:20
  • 427
  • 0
Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

  • 7 апр 2026 | 10:26
  • 773
  • 0
Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 785
  • 0
Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

  • 6 апр 2026 | 17:30
  • 4378
  • 1
Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

  • 6 апр 2026 | 17:01
  • 2958
  • 1
Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

  • 6 апр 2026 | 16:15
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 14798
  • 46
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 9428
  • 8
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 10823
  • 13
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 6852
  • 19
Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

Реал Мадрид на пътя на Везенков и компания в ключова битка за челните позиции

  • 7 апр 2026 | 07:30
  • 3196
  • 2
Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Нов голям мач от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 7 апр 2026 | 07:00
  • 5014
  • 9