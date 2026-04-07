Започна ремонтът на пистата в Гояния след проблемната ГП на Бразилия в MotoGP

Ремонтът на пистата „Айртон Сена“ в Гояния, която домакинства на Гран При на Бразилия в MotoGP, вече започна след проблематичното завръщане на страната на календара на кралския клас след над 20-годишно отсъствие миналия месец.

Припомняме, че в събота стартът на спринта беше забавен с повече от час, след като на старт-финалната права се отвори истински кратер в асфалта. В неделя пък асфалтовото покритие буквално започна да се рони, което доведе до скъсяване на надпреварата в кралския клас с цели осем обиколки.

Разбира се всичко това навлече много критики на организаторите в Бразилия при завръщането на страната в календара на MotoGP за първи път от 2004 година насам. Поради тази причина местното правителство в област Гоияш вече е одобрило спешен пакет от мерки, за да може пистата да бъде ремонтирана.

Тези ремонтни дейности са стартирали още вчера и трябва да продължат максимум три дни. След това новият асфалт ще бъде оставен да слегне в рамките на 30 дена преди пистата отново да бъде отворена за събития.

Снимки: Gettyimages