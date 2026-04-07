Лос Анджелис измести Нешвил от място в плейофите в НХЛ

Отборът на Лос Анджелис Кингс се наложи с 3:2 след дузпи над Нешвил и измести съперника си от днешния мач от последното "уайлд-кард" място за плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).
Шведският вратар на домакините Антон Форсберг спаси 29 изстрела и не пусна нито веднъж играчите на Нешвил да му вкарат при дузпите, а Кингс събраха 83 точки и са с една повече в битката. Играчите от щата Тенеси, които имат пет кръга до края на сезона, са с точка пред Сан Хосе и с две пред Уинипег.
Йоел Армия и Скот Лофтън вкараха в редовното време за Кингс, а Адриан Кемпе отбеляза единствената дузпа. Роман Йози вкара гол и подаде за още един, а другото попадение за Нешвил беше дело на Стивън Стамкос.