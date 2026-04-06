Тодор Симов: При такъв мач зрителите си изключват телевизорите

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов беше откровен, че футболистите му и тези на Септември (София) са изиграли слаб мач от efbet Лига, завършил 0:0.

Ялово дебнене в подножието на Витоша

"Закономерен резултат, нищо не показахме каквото можем. Слаб мач, може би сигурно зрителите могат да си изключат телевизорите при такъв мач, което не е похвално. Във всеки мач момчетата показват агресия, днес ни липсваше острота в атаката, някои неща не ни се получиха. Имахме нужда от повече положения. При положение, че правим принудителна смяна с опасения за тежка контузия на нашия футбол, не е нужно да коментирам. В следващия мач излизаме да наваксваме точки, накрая ще видим къде ще сме в класирането", каза столичният специалист.