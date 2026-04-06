Мирослава Паскова и Атланта на финали за титлата в LOVB

Българската националка Мирослава Паскова и нейният тим LOVB Атланта се класираха за плейофите за титлата в League One Volleyball. Атланта завърши редовния сезон на второ място с баланс 11-9 и влиза в елиминациите като един от основните претенденти за трофея. В последния мач от редовния сезон Паскова беше част от състава на Атланта, който отстъпи драматично на Хюстън с 2:3 (25:16, 15:25, 34:36, 25:21, 15:9) преди старта на плейофите в LOVB.

В полуфиналната фаза отборът на Паскова ще се изправи срещу LOVB Остин, като серията стартира на 10 април в Луисвил, Кентъки. Атланта отстъпи на Остин в редовния сезон с 2:3 (21:25, 25:17, 25:17, 17:25, 15:11), като именно в този двубой Мирослава Паскова записа и най-добрите си показатели за кампанията.

Финалният турнир събира четирите най-добри отбора в лигата, които ще определят шампиона в рамките на три дни.

За Паскова това е възможност да се бори за първа титла в новосформираната лига. Диагоналката имаше ограничено участие за Атланта през редовния сезон в LOVB, като основно влизаше като ротационна опция и завърши с умерен индивидуален принос.